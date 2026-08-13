ULS Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ULS Group hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 10.78 JPY. Im letzten Jahr hatte ULS Group einen Gewinn von 10.59 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.30 Milliarden JPY – ein Plus von 13.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ULS Group 3.80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch