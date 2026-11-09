ULS Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ULS Group hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.69 JPY gegenüber 6.83 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.52 Milliarden JPY – ein Plus von 10.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ULS Group 4.09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch