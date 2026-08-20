Ulker Biskuvi Sanayi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ulker Biskuvi Sanayi präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.76 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.95 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.99 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.06 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch