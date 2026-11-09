Ulker Biskuvi Sanayi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ulker Biskuvi Sanayi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.710 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulker Biskuvi Sanayi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 605.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 623.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch