Ulker Biskuvi Sanayi legte Quartalsergebnis vor

Ulker Biskuvi Sanayi hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Ulker Biskuvi Sanayi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.48 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.89 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulker Biskuvi Sanayi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.95 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 25.41 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch