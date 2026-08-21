Ulker Biskuvi Sanayi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ulker Biskuvi Sanayi lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulker Biskuvi Sanayi noch ein Gewinn pro Aktie von 0.500 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulker Biskuvi Sanayi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 593.1 Millionen USD im Vergleich zu 594.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch