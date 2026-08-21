|
21.08.2026 06:37:00
Ulker Biskuvi Sanayi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ulker Biskuvi Sanayi lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulker Biskuvi Sanayi noch ein Gewinn pro Aktie von 0.500 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulker Biskuvi Sanayi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 593.1 Millionen USD im Vergleich zu 594.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.