UL Solutions A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UL Solutions A lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.490 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UL Solutions A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 823.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 783.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch