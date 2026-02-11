Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'528 0.1%  SPI 18'646 -0.2%  Dow 50'188 0.1%  DAX 24'915 -0.3%  Euro 0.9128 -0.1%  EStoxx50 6'033 -0.2%  Gold 5'094 1.4%  Bitcoin 51'044 -3.4%  Dollar 0.7663 -0.2%  Öl 70 1.0% 
MSCI Global Small Cap Index: Jungfraubahn, SMG und Vaudoise werden aufgenommen - Aktien uneins
Gerresheimer-Aktie im Sinkflug: Konzern verschiebt Jahresabschluss nach internen Untersuchungen
SGS-Aktie gibt dennoch nach: Höherer Umsatz und verbesserte Marge im vergangenen Jahr
Accelleron: Monika Krüsi als neue Verwaltungsratspräsidentin nominiert - Aktie leichter
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Friedensabkommen? 11.02.2026 12:04:43

Ukraine plant offenbar Wahlen und Referendum abzuhalten - Druck durch USA

Ukraine plant offenbar Wahlen und Referendum abzuhalten - Druck durch USA

Die Ukraine hat laut einem Bericht der Financial Times (FT) mit der Planung von Präsidentschaftswahlen parallel zu einem Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland begonnen.

Wie die FT unter Berufung auf ukrainische und westliche Offizielle sowie andere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, deckt sich der Plan mit einem Vorstoss der USA, den der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj am vergangenen Freitag vor Reportern skizzierte. Demnach sollen alle Dokumente zur Beendigung des grössten Konflikts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bis Juni unterzeichnet sein.

Die Abhaltung einer Wahl wäre eine dramatische politische Kehrtwende für einen Präsidenten, der wiederholt argumentiert hat, dass solche Abstimmungen unmöglich seien, solange im Land das Kriegsrecht herrsche, Millionen Ukrainer vertrieben seien und etwa 20 Prozent des Landes unter russischer Besatzung stünden. Zuvor hatte die Trump-Administration Kiew gedrängt, beide Abstimmungen bis zum 15. Mai abzuhalten, andernfalls drohe der Verlust der vorgeschlagenen US-Sicherheitsgarantien.

Dem Bericht beabsichtigt Selenskyj, den Plan für Präsidentschaftswahlen und ein Referendum am 24. Februar anzukündigen, dem vierten Jahrestag der russischen Grossoffensive. "Die Ukrainer haben diese feste Vorstellung, dass alles mit Selenskyjs Wiederwahl gebündelt werden muss", sagte ein westlicher Beamter, der mit der Angelegenheit vertraut ist. Selenskyjs Büro reagierte nicht auf eine Anfrage der FT zur Stellungnahme. Die US-Botschaft in Kiew lehnte einen Kommentar ab.

Ukrainische und westliche Offizielle betonten, dass sowohl der Zeitplan als auch das US-Ultimatum wahrscheinlich nicht zu halten sein dürften, da sie von mehreren Faktoren abhingen, darunter Fortschritte in Richtung eines Friedensabkommens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Doch der Plan unterstreicht Selenskyjs Wunsch, seine Aussichten auf eine Wiederwahl zu maximieren und gleichzeitig US-Präsident Donald Trump zu versichern, dass Kiew einen Friedensdeal nicht hinauszögert würde, falls einer erzielt werden kann.

DOW JONES

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?

Bildquelle: Sergii Votit / Shutterstock.com
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.31 SA5BBU
Short 14’356.59 13.79 SV5BGU
Short 14’883.49 8.92 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’527.70 11.02.2026 12:02:31
Long 12’957.58 19.59 S7TBWU
Long 12’670.98 13.86 SWHB5U
Long 12’131.44 8.95 SZ8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
12:13 Arbeitgeber: Warnstreiks zeitlich begrenzen
12:07 Aktien Frankfurt: Dax geht auf Abstand zu 25.000 Punkten
12:05 Personalchef: Streiks bei Lufthansa unnötige Eskalation
12:03 WDH: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen
11:55 AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an
11:50 Deutsche Firmen sind schlecht auf den Ernstfall vorbereitet
11:43 ROUNDUP: Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau
11:31 China meldet 'Durchbruch' für Mondmission nach Raketentest
11:36 Heineken-Aktie profitiert: Bierbrauer streicht bis zu 6.000 Stellen
11:40 BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen