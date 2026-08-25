JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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25.08.2026 09:30:00
Ukraine Hits Another Russian Refinery as Fuel Crunch Worsens
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.