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07.08.2026 16:00:00

Ukraine Faces a Growing Air Defense Crisis as Patriot Supplies Dwindle

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Ukraine's failure to intercept a single Russian missile during a large-scale overnight attack this week has raised fresh concerns over Kyiv's dwindling supply of air-defense interceptors as Moscow escalates its ballistic missile strikes on the nearly defenseless capital and other regions. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has warned that deliveries of anti-ballistic interceptor missiles from partner countries have fallen sharply, leaving Ukraine vulnerable to deadly attacks that are being launched by Russia with increasing frequency. Following…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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