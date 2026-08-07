Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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07.08.2026 16:00:00
Ukraine Faces a Growing Air Defense Crisis as Patriot Supplies Dwindle
Air HoldingsUkraine's failure to intercept a single Russian missile during a large-scale overnight attack this week has raised fresh concerns over Kyiv's dwindling supply of air-defense interceptors as Moscow escalates its ballistic missile strikes on the nearly defenseless capital and other regions. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has warned that deliveries of anti-ballistic interceptor missiles from partner countries have fallen sharply, leaving Ukraine vulnerable to deadly attacks that are being launched by Russia with increasing frequency. Following…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!