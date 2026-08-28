Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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28.08.2026 15:30:00
Ukraine Drones Spark Fire at Russian Refinery as Fuel Crisis Worsens
Amazon has expanded Germany’s largest-ever power purchase agreement (PPA), signed in June, and announced another four deals to buy power from four wind farms in Sweden as the e-commerce giant and other electricity-intensive hyperscalers look to power their rising AI computing and data center needs with carbon-free electricity. Amazon on Friday highlighted the signing of a PPA to purchase 600 megawatts (MW) of carbon-free electricity from the Gennaker offshore wind farm in the German Baltic Sea. By agreeing to purchase this energy, Amazon…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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