Russian Aktie 22752787 / RU000A0JU6Q7
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01.09.2026 20:00:00
Ukraine Diplomacy Heats Up and Russian Minister Returns to G20
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said he was briefed by US President Donald Trump’s special envoys following their latest trip to Moscow and said the two Americans were working on plans for a follow-up visit to Kyiv in the near future. Meanwhile, while Russian President Vladimir Putin was in Bishkek to attend a regional summit, Finance Minister Anton Siluanov made a surprise visit to a G20 finance meeting in North Carolina, with some participants expressing anger over the appearance of the country’s representative while…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!