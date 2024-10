UKRAINE-BLOG/FPD-Verteidigungspolitiker Faber fordert Lieferung von Taurus

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

FPD-Verteidigungspolitiker Faber fordert Lieferung von Taurus

Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marcus Faber (FDP), Kanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, seinen Widerstand gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aufzugeben. Für die Ablehnung gebe es schon seit Monaten keinerlei Gründe mehr, so Faber in der Sendung Frühstart von RTL/ntv. "Wir werden auf internationalem Parkett wirklich schief angeschaut, warum wir so argumentfrei unterwegs sind." Briten, Amerikaner und Franzosen lieferten schon seit langem langreichende Waffen. "Die Ukraine zeigt, dass sie das sinnvoll einsetzen kann." Angesprochen darauf, ob im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump eine Taurus-Lieferung erst recht nötig werde, sagte Faber: "Ich glaube, dem Kanzleramt geht es hier nicht mehr um Argumente, sondern um eine gewisse Sturheit." Der FDP-Politiker forderte zudem, mehr Transportpanzer vom Typ "Fuchs" und weitere Kampfpanzer an die Ukraine zu schicken.

