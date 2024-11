UKRAINE-BLOG/Bund gewährt Ukraine Nothilfe für die Energieversorgung

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Bund gewährt Ukraine Nothilfe für die Energieversorgung

Das Bundeswirtschaftsministerium gewährt der Ukraine finanzielle Nothilfe für die Energieversorgung. Es stellt dazu der Europäischen Energiegemeinschaft über die Kreditanstalt für Wiederaufbau weitere 65 Millionen Euro für die Reparatur der ukrainischen Energieinfrastruktur zur Verfügung. Die Mittel des Ministeriums fliessen in den Energieunterstützungsfonds (Ukraine Energy Support Fund) der Energiegemeinschaft, in den seit 2022 auch zahlreiche weitere internationale Geber einzahlen, wie das Ministerium erklärte. "Die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine ist weiterhin das Ziel massiver russischer Luftangriffe. Ein Zusammenbruch der Energieversorgung im dritten Kriegswinter hätte katastrophale Folgen für die ukrainische Wirtschaft und Bevölkerung", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Die Unterstützung der Ukraine ist daher wichtiger denn je." Mit der erneuten Einzahlung in den Ukraine Energy Support Fund der Energiegemeinschaft leiste Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der ukrainischen Energieversorgung, damit die Menschen in der Ukraine weiter mit Strom und Wärme versorgt würden. Die Ukraine finanziert aus dem Energieunterstützungsfonds Ersatzteile und Ausrüstung für zerstörte Energieinfrastruktur.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 06:59 ET (11:59 GMT)