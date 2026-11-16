UKC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UKC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 146.39 JPY gegenüber 47.24 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209.74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch