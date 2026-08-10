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10.08.2026 06:37:00
UKC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
UKC hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 193.14 JPY gegenüber 12.39 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UKC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 191.42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 133.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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