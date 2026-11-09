Ukai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ukai hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 66.79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -36.420 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Ukai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch