Burnham Holdings Aktie 541608 / US1222952079
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25.08.2026 21:00:00
UK Tax Rises Back on the Table as Burnham Faces Fiscal Crunch
Burnham HoldingsAndy Burnham has suggested tax rises could be on the cards in the looming Autumn Budget, warning he “won’t be unrealistic” over the state of the public purse. The Prime Minister quickly pledged to give people “breathing space” and ease the cost of living after taking the keys to No.10 last month. But in fresh comments during his visit to Ukraine, Burnham acknowledged the fiscal pressures facing the UK and said his spending packages would be fully funded. When pressed on whether he would need to raise taxes to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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In eigener Sache
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!