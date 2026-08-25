Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’588 0.4%  SPI 20’499 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’223 -0.2%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’455 0.0%  Gold 4’631 -0.6%  Bitcoin 63’463 0.9%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 86.3 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deine Meinung ist gefragt: Stimme jetzt für deine Favoriten bei den Swiss ETF Awards 2026 ab.
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Stadler-Aktie deutlich fester: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Intershop-Aktie schwächelt: Mietertrag sinkt, Ausblick angepasst
Suche...
Plus500 Depot

Burnham Holdings Aktie 541608 / US1222952079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 21:00:00

UK Tax Rises Back on the Table as Burnham Faces Fiscal Crunch

Burnham Holdings
53.25 USD -0.93%
Kaufen Verkaufen
Andy Burnham has suggested tax rises could be on the cards in the looming Autumn Budget, warning he “won’t be unrealistic” over the state of the public purse. The Prime Minister quickly pledged to give people “breathing space” and ease the cost of living after taking the keys to No.10 last month. But in fresh comments during his visit to Ukraine, Burnham acknowledged the fiscal pressures facing the UK and said his spending packages would be fully funded.  When pressed on whether he would need to raise taxes to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten