Ujjivan Small Finance Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ujjivan Small Finance Bank liess sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ujjivan Small Finance Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.630 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19.39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch