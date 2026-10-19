|
19.10.2026 06:37:00
Ujjivan Small Finance Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ujjivan Small Finance Bank liess sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ujjivan Small Finance Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.630 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 19.39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich´
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.