Uhrenexporte fallen im November um 3,8 Prozent

Biel (awp) - Die Schweizer Uhrenhersteller haben im November verglichen mit dem Vorjahresmonat weniger Uhren ins Ausland exportiert. Damit setzt sich der Trend der letzten Monate fort.

Die Schweizer Uhrenexporte sind im November zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 2,41 Milliarden Franken gesunken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilte. Von Januar bis November schlagen Exporte über 23,9 Milliarden Franken zu Buche. Das entspricht ein Rückgang von 2,7 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Wie schon in den Vormonaten belasteten vor allem die geringeren Exporte nach China. Hier gingen die Ausfuhren um 27 Prozent zurück. In die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong sanken die Exporte um fast 19 Prozent. Besser lief es in den USA, hier stiegen die Ausfuhren um 4,7 Prozent an.

ra/tv