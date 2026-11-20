UGI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 USD, nach -0.060 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.34 Prozent auf 1.16 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3.12 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei UGI ein Gewinn pro Aktie von 3.09 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.44 Prozent auf 7.26 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7.29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch