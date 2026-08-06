UGI Corp. Q3 Loss Drops

(RTTNews) - UGI Corp. (UGI) revealed Loss for third quarter of -$133 million

The company's bottom line came in at -$133 million, or -$0.62 per share. This compares with -$163 million, or -$0.76 per share, last year.

Excluding items, UGI Corp. reported adjusted earnings of -$43 million or -$0.20 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.5% to $1.331 billion from $1.394 billion last year.

UGI Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$133 Mln. vs. -$163 Mln. last year. -EPS: -$0.62 vs. -$0.76 last year. -Revenue: $1.331 Bln vs. $1.394 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.75 To $ 2.90