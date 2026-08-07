Ugar Sugar Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ugar Sugar Works hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.13 INR gegenüber -1.220 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4.78 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch