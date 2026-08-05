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05.08.2026 06:37:00
UFP Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
UFP Technologies präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UFP Technologies ein EPS von 2.21 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 174.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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