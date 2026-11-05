UFP Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UFP Technologies gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch