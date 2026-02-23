Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Arcellx-Aktie hebt ab: Gilead Sciences setzt mit Übernahme auf Krebs-Blockbuster
Diginex-Aktie sackt heftig ab: Gewinne schmelzen trotz Resulticks-Deal und Fusions-Update
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?
Novo Nordisk-Aktie fällt zweistellig: Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht in Studie
Universal Forest Products Aktie 134807 / US9135431040

23.02.2026 22:39:52

UFP Industries, Inc. Q4 Income Declines

(RTTNews) - UFP Industries, Inc. (UFPI) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $39.9 million, or $0.70 per share. This compares with $68.0 million, or $1.12 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 8.9% to $1.33 billion from $1.46 billion last year.

UFP Industries, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $39.9 Mln. vs. $68.0 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.12 last year. -Revenue: $1.33 Bln vs. $1.46 Bln last year.



Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

