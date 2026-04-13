Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’146 -0.3%  SPI 18’453 -0.2%  Dow 47’915 0.0%  DAX 23’742 -0.3%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’905 -0.4%  Gold 4’738 -0.2%  Bitcoin 56’815 1.3%  Dollar 0.7859 -0.6%  Öl 100.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882Roche1203204Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Johnson Johnson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold zum "Schnäppchenpreis"? WisdomTree-Analyst sieht attraktive Kaufchance
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Analyst dämpft Erwartungen wegen US-Schwächen
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 18:27:41

Ufo ruft für Mittwoch und Donnerstag erneut zu Lufthansa-Streik auf

Deutsche Lufthansa
7.65 EUR -4.38%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will die Lufthansa Group in dieser Woche erneut bestreiken. Nur drei Tage nach einem eintägigen Warnstreik kündigte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) an, am Mittwoch und Donnerstag alle Abflüge der Kernmarke Lufthansa von den Flughäfen Frankfurt und München sowie alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover zu bestreiken.

Zudem ist parallel zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa sowie der Eröffnung des neuen Besucherzentrums am Flughafen Frankfurt eine Kundgebung geplant. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz und der hessische Ministerpräsident, erwartet.

Die Gewerkschaft begründete die Eskalation ihres Arbeitskampfes damit, dass die Arbeitgeberseite bei der vor der Schliessung stehenden Cityline nicht bereit sei, "eine verbindliche Absicherung in Form eines tariflichen Sozialplans für die Kabinenbeschäftigten zu schaffen". Bei der Kernairline dreht sich der Tarifkonflikt um einen neuen Manteltarifvertrag (MTV). "Auch nach dem Streik sieht die Gewerkschaft keine ausreichende Bewegung auf Arbeitgeberseite", teilte Ufo mit.

Die Lufthansa Group wird zudem seit gestern von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Bei der Kernairline Lufthansa, der Frachttochter Lufthansa Cargo und Cityline legen die Flugzeugführer die Arbeit am Montag und Dienstag nieder. Die Piloten bei Eurowings sind für Montag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Nach Angaben der VC wurden am Montag wegen des Streiks mehr als 700 Flüge gestrichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 12:27 ET (16:27 GMT)

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten