UFO Moviez India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UFO Moviez India hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.65 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.81 Prozent auf 1.29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch