UEX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UEX hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 46.11 JPY gegenüber 17.16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat UEX 14.40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch