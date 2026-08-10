UEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UEX liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UEX die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 176.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UEX 7.74 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat UEX im vergangenen Quartal 14.20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UEX 12.36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch