UEM Land informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UEM Land liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UEM Land die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat UEM Land mit einem Umsatz von insgesamt 605.7 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442.4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 36.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch