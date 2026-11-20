UEM Land hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 417.8 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 474.9 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch