Ueki vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ueki präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 122.02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ueki 92.89 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Ueki mit einem Umsatz von insgesamt 17.71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch