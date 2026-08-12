Ueki: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ueki hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 52.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ueki 53.43 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Ueki mit einem Umsatz von insgesamt 14.03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch