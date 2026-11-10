|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Besitzerwechsel?
|
10.11.2026 07:37:00
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben
Der Üetlihof in Zürich, einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz, steht laut der "NZZ" zum Verkauf.
Mieterin der Büros ist seit der CS-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft gemäss den Angaben noch bis 2037. Sollte die UBS dereinst ausziehen, könnten auf dem Grundstück Wohnungen entstehen, denn der Üetlihof befinde sich in einer Wohnzone.
Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz. Die beiden Gebäude böten Platz für 8500 Arbeitsplätze, heisst es. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter.
Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, erklärte die Bank gegenüber der NZZ. Laut dem Bericht bietet die UBS derzeit auf Homegate rund 14'600 Quadratmeter des Üetlihofs zur Untermiete an. Gleichzeitig investiere sie in die Erneuerung der Büros und verlege Abteilungen von anderen Standorten, etwa der Europaallee, in den Üetlihof.
mk/uh
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
09.11.26
|UBS Aktie News: UBS zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Gewinne in Zürich: Das macht der SPI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.11.26
|UBS Aktie News: UBS am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Zürich: So performt der SMI mittags (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.