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Besitzerwechsel? 10.11.2026 07:37:00

Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben

Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben

Der Üetlihof in Zürich, einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz, steht laut der "NZZ" zum Verkauf.

UBS
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Der norwegische Staatsfonds, der den Komplex bereits 2022 verkaufen wollte, strebe einen Verkaufsabschluss noch vor Jahresende an, schreibt die Zeitung in der Ausgabe vom Dienstag. Wer den Zuschlag erhalte und zu welchem Preis, sei noch offen. 2022 stand ein Preis von 1,3 Milliarden Franken im Raum.

Mieterin der Büros ist seit der CS-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft gemäss den Angaben noch bis 2037. Sollte die UBS dereinst ausziehen, könnten auf dem Grundstück Wohnungen entstehen, denn der Üetlihof befinde sich in einer Wohnzone.

Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz. Die beiden Gebäude böten Platz für 8500 Arbeitsplätze, heisst es. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter.

Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, erklärte die Bank gegenüber der NZZ. Laut dem Bericht bietet die UBS derzeit auf Homegate rund 14'600 Quadratmeter des Üetlihofs zur Untermiete an. Gleichzeitig investiere sie in die Erneuerung der Büros und verlege Abteilungen von anderen Standorten, etwa der Europaallee, in den Üetlihof.

mk/uh

Zürich (awp)

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4093 17.12.2027 139599035
Long 12.3488 18.06.2027 156034446
Long 10002.499 20.11.2026 160008249
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5289 18.06.2027 159232520
Short 10002.499 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4093 11.27 156565060
Long 12.3488 5.42 161595798
Long 16.6708 3.42 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0621 13.53 157436897
Short 10.259 6.91 160910644
Short 19.0524 2.44 162170531
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.65 125929538
Long 10 -11.06 147182344
Long 12 -9.41 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 16’467.49 8.68 S4BMDU
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’307.28 19.86 SN2OBU
Long 13’967.06 13.70 SPBJ7U
Long 13’386.44 8.94 SXBKNU
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