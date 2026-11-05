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05.11.2026 11:13:00
Überraschende Margensteigerung bei AUMOVIO: Was der starke Auftragseingang für die Aktie bedeutet
Der Autozulieferer AUMOVIO hat im dritten Quartal angesichts eines anhaltend schwierigen Umfelds in der Autobranche weniger umgesetzt und verdient, die Profitabilität aber überraschend verbessert.
Der Umsatz sank in den drei Monaten laut Mitteilung um 12 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT sank nicht ganz so stark um 10,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg leicht auf 3,5 von 3,4 Prozent. Analysten haben beim operativen Ergebnis nur mit 131 Millionen Euro gerechnet, die Marge wurde entsprechend nur bei 3,1 Prozent gesehen.
Optimistisch stimmt der Auftragseingang: Der Wert verdoppelte sich den weiteren Angaben zufolge auf 6,4 Milliarden Euro nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr.
Für dieses Jahr rechnet AUMOVIO weiterhin mit einem Umsatz zwischen 17,0 Milliarden und 17,5 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge im Bereich von 3,0 bis 4,0 Prozent.Die AUMOVIO-Aktie verliert via XETRA zwischenzeitlich 2,95 prozent auf 32,85 Euro.
DJG/kla/mgo
Dow Jones Newswires
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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