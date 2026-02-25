Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie im Fokus

35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES