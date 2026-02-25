Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9122 0.0%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’187 0.8%  Bitcoin 50’221 1.3%  Dollar 0.7729 -0.1%  Öl 71.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Fresenius-Aktie unter Druck: Nach Gewinnanstieg weiteres Wachstum angepeilt
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie im Fokus
Ausblick: Warner Bros Discovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...

GSK Aktie 120042705 / US37733W2044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zukauf 25.02.2026 08:47:00

Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie im Fokus

Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie im Fokus

GSK hat die Übernahme des Biopharma-Unternehmens 35Pharma für 950 Millionen US-Dollar vereinbart.

GSK
50.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

Weitere Links:

GSK-Aktie nimmt zu: Umsatzprognose bis 2031 bestätigt
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?

Bildquelle: BEN STANSALL/AFP/Getty Images