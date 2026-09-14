BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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14.09.2026 11:16:32
Überlebenszeit fast verdoppelt: Biontech meldet Etappenerfolg mit Lungenkrebsmittel
Biontech könnte ihnen etwas Hoffnung geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
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27.08.26
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20.08.26
|Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype (finanzen.ch)
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04.08.26
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04.08.26
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03.08.26
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