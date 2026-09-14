BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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14.09.2026 11:16:32
Überlebenszeit fast verdoppelt: Biontech meldet Etappenerfolg mit Lungenkrebsmittel
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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31.08.26
|August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst (finanzen.net)
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28.08.26
|BioNTech-Aktie im Sinkflug: Studie zu mRNA-Darmkrebstherapie abgebrochen (AWP)
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27.08.26
|Aktie im Minus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September (AWP)
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27.08.26
|Klarheit über Biontech-Standorte bis Ende September (AWP)
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20.08.26
|Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype (finanzen.ch)
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04.08.26
|BioNTech-Aktie rutscht ab: Umsatz und Gewinn schwächeln (finanzen.ch)
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04.08.26
|Weniger Impfstoffnachfrage: Biontech tief in Verlustzone (AWP)
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03.08.26
|BioNTech: Nachfolger für Sahin gefunden - Aktie legt zu (AWP)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|20.08.26
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|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
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|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
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Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.