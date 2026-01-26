Übergabe der Filialgruppenleitung Glarus Nord

Glarus, 26. Januar 2026 – Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit übergibt Daniel Aebli die Leitung der Filialgruppe Glarus Nord per 1. Februar 2026 an Marco Küng. Mit diesem sorgfältig geplanten Wechsel stellt die Glarner Kantonalbank die nachhaltige Weiterentwicklung der Filialgruppe sicher und setzt gleichzeitig auf Kontinuität und regionale Verankerung.

Marco Küng übernimmt die Filialgruppenleitung Glarus Nord von Daniel Aebli.

Daniel Aebli hat die Filialgruppe Glarus Nord über 16 Jahre mit grossem Engagement, Fachkompetenz und Weitblick geprägt. Er hat sich entschieden, die Führungsaufgabe an den langjährigen Mitarbeiter Marco Küng zu übergeben. Dieser Schritt erfolgt zu einem idealen Zeitpunkt und ermöglicht eine nahtlose Übergabe sowie eine stabile Weiterführung des eingeschlagenen Weges. Daniel Aebli bleibt der Glarner Kantonalbank weiterhin erhalten. Künftig wird er sich verstärkt auf seine Tätigkeit als Anlageberater konzentrieren und sein umfassendes Fachwissen sowohl in der Filiale Näfels als auch im Anlageberaterteam einbringen. Die Glarner Kantonalbank dankt Daniel Aebli herzlich für seinen langjährigen, wertvollen Einsatz und freut sich, auch in Zukunft auf seine grosse Erfahrung zählen zu dürfen.

Marco Küng übernimmt die Filialgruppenleitung per 1. Februar 2026

Marco Küng ist seit 2009 bei der Glarner Kantonalbank tätig und konnte sich in den vergangenen Jahren in mehreren Führungs- und Fachbereichen aus- und weiterbilden. Durch die langjährige Erfahrung von Marco Küng bei der Glarner Kantonalbank wird ein reibungsloser Übergang der Filialgruppenleitung Glarus Nord gewährleistet. Die etablierten Filialleiter in Glarus Nord sowie der erfahrene Leiter Portfoliomanagement und Advisory ergeben zusammen mit Marco Küng ein junges und dynamisches Team, das sehr grossen Wert auf Kundennähe und massgeschneiderte Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden legt. Marco Küng verfügt über Weiterbildungen im Führungsbereich sowie ein eidgenössisches Diplom als Bankwirtschafter. Diverse Vorstandstätigkeiten bei Glarner Vereinen stehen für seine regionale Verankerung. Marco Küng freut sich auf die neue Herausforderung: «Die grosse Wertschätzung der Glarner Kantonalbank bedeutet mir viel und ich werde mit Respekt und grossem Elan in die Fussstapfen meines renommierten Vorgängers Daniel Aebli treten.»

Die Glarner Kantonalbank ist stolz, die Filialgruppenleitung Glarus Nord mit einer lokal verankerten und bestens geeigneten Persönlichkeit besetzen zu können und wünscht Marco Küng viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion.