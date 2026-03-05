TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
05.03.2026 06:16:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. bzw. 23. März
DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt (einige ausserplanmässig Änderungen treten bereits zum 9. März in Kraft):
===
+ MDAX - NEUAUFNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- Schaeffler (wirksam zum 9. März)
+ MDAX - HERAUSNAHME
- Fielmann
- Deutsche Wohnen (wirksam zum 9. März)
+ SDAX - NEUAUFNAHME
- Carl Zeiss Meditec
- Fielmann
- Teamviewer
- Init Innovation
- Einhell (wirksam zum 9. März)
+ SDAX - HERAUSNAHME
- Jenoptik
- Salzgitter
- Deutz
- PSI Software
- Schaeffler (wirksam zum 9. März)
+ STOXX-600 - AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Grossbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Grossbritannien)
- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE SPA (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Grossbritannien)
- GREGGS (Grossbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Grossbritannien)
- TECAN (Schweiz)
+ ATX - Aufnahme
HERAUSNAHME
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2026 00:17 ET (05:17 GMT)
