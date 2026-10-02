Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
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02.10.2026 08:06:41
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:
===
+ SDAX
AUFNAHME
- SGL Carbon
HERAUSNAHME
- Wüstenrot & Württembergische
+ S&P-500
AUFNAHME
- Twilio
HERAUSNAHME
- Warner Bros. Discovery
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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