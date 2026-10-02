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Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

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02.10.2026 08:06:41

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 6. Oktober

Warner Bros. Discovery
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:

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- SGL Carbon

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- Twilio

HERAUSNAHME

- Warner Bros. Discovery

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

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October 02, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

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