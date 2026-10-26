|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:
===
+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026
- TK Accelis Group AG & Co KGaA
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
29.09.26
|thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen (Dow Jones)
|
13.08.26
|thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Grünes Licht für Abspaltung: thyssenkrupp-Aktie verliert (Dow Jones)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|thyssenkrupp-Aktie: Werkstoffsparte soll jährlich weiter wachsen (Dow Jones)
|
10.06.26
|Aktie tiefer: thyssenkrupp trennt sich vollständig von Edelstahlwerk AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Autosparte gibt einen Standort in den USA auf (Dow Jones)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.