Ausblick: Micron Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stabiles Zinsumfeld 2026: Welche Sektoren jetzt im Vorteil sind
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
ETF verkaufen: Wann ein Ausstieg sinnvoll sein kann
Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

18.03.2026 06:14:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Grossbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Grossbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Grossbritannien)

- GREGGS (Grossbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Grossbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

AUFNAHME

- Coherent

- EchoStar

- Lumentum

- Vertiv

HERAUSNAHME

- Lamb Weston

- Match Group

- Molina Healthcare

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

