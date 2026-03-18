TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.03.2026 06:14:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März
DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Deutz
- Jenoptik
HERAUSNAHME
- Fielmann
+ SDAX
AUFNAHME
- Carl Zeiss Meditec
- Fielmann
- Init Innovation
- Teamviewer
HERAUSNAHME
- Deutz
- Jenoptik
- PSI Software
- Salzgitter
+ STOXX-600
AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Grossbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Grossbritannien)
- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE SPA (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Grossbritannien)
- GREGGS (Grossbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Grossbritannien)
- TECAN (Schweiz)
+ ATX
AUFNAHME
HERAUSNAHME
+ S&P-500
AUFNAHME
- Coherent
- EchoStar
- Lumentum
- Vertiv
HERAUSNAHME
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)
