Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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18.06.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:
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+ DAX
AUFNAHME
-Hochtief
HERAUSNAHME
- Porsche Automobil Holding SE
+ MDAX
AUFNAHME
-Elmos Semiconductor
- Porsche Automobil Holding SE
HERAUSNAHME
- Hochtief
- Ströer
+ SDAX
AUFNAHME
- Asta Energy Solution
- Basler AG
- Jungheinrich
- LPKF Laser & Electronics
- Redcare Pharmacy
- Ströer
HERAUSNAHME
- Adesso
- Elmos Semiconductor
- ProSiebenSat.1 Media
- Siltronic
- Suss Microtec
+ TECDAX +++++
AUFNAHME
- Verbio
HERAUSNAHME
- 1&1 AG
- Nagarro
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Aberdeen Group
- Computacenter
- Investec
HERAUSNAHME
- Berkeley Group
- Mondi
- Rightmove
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Acerinox
- Aker
- AT&S Austria Technologie
- BAM Groep
- Bank Millenium
- Comet Holdings
- Computacenter
- Inficon
- Kety
- SES
- Soitec
- TGS
HERAUSNAHME
- Ambu
- B&M
- Camurus
- Easyjet
- Inwit
- Vidrala
- Wallenstam
- Wendel
+ S&P-500
AUFNAHME
- Flex
- Marvell Technology
HERAUSNAHME
- Campbell's
- Pool Corp.
+ NASDAQ-100
AUFNAHME
- Nebius
- Teradyne
HERAUSNAHME
- Insmed
- Verisk
- Zscaler
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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