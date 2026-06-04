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Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

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04.06.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

Vincorion
17.91 EUR -0.89%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

Hochtief

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor SE

Siltronic AG

Suss Microtec SE

- Löschung

Hochtief AG

Redcare Pharmacy N.V.

Ströer SE & Co. KGaA

Jungheinrich AG

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich AG

Ströer SE & Co. KGaA

Redcare Pharmacy N.V.

LPKF Laser & Electronics SE

Vincorion SE

Basler AG

Asta Energy Solution AG

- Löschung

ProSiebenSat.1 Media SE

Suss Microtec SE

Siltronic AG

Elmos Semiconductor SE

Adesso SE

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Verve Group SE

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla AG

Verbio SE

- Löschung

1&1 AG

Nagarro SE

+++++++ STOXX-600 ++++++

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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