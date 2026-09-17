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KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie 150994470 / NO0013697029

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17.09.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
5.56 EUR 2.93%
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Ströer

HERAUSNAHME

- Hugo Boss

+ SDAX

AUFNAHME

- Hugo Boss

HERAUSNAHME

- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

- OHB

HERAUSNAHME

- Cancom

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

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- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

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- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

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- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

- Wihlborgs Fastigheter

+ ATX

AUFNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

HERAUSNAHME

- SBO

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Easyjet

- Ithaca Energy

HERAUSNAHME

- Entain

- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

In eigener Sache

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KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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