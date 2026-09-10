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KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie 150994470 / NO0013697029

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10.09.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
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DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ MDAX

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- Ströer

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- Hugo Boss

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- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

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- SBO

+ FTSE-100

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HERAUSNAHME

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- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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Short 15’279.34 8.95 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’804.70 09.09.2026 17:31:24
Long 13’280.68 19.80 SOB7MU
Long 12’982.83 13.99 SDFBZU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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