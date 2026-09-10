KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie 150994470 / NO0013697029
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10.09.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Ströer
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Hugo Boss
HERAUSNAHME
- Ströer
+ TECDAX
AUFNAHME
- OHB
HERAUSNAHME
- Cancom
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Alpha Bank
- Easyjet
- Endeavour Mining
- Eurobank
- Jumbo
- National Bank of Greece
- Metlen Energy & Metals
- Piraeus Bank
- Softcat
- XTB
HERAUSNAHME
- Aumovio
- Bucher Industries
- Fraport
- JD Sports Fashion
- Kemira
- Kongsberg Maritime
- SES
- Signify
- Tauron
- Viscofan
- Wihlborgs Fastigheter
+ ATX
AUFNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
HERAUSNAHME
- SBO
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Easyjet
- Ithaca Energy
HERAUSNAHME
- Entain
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
+ S&P-500
AUFNAHME
- Everpure
- Illumina
HERAUSNAHME
- Molson Coors Beverage
- Trade Desk
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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