KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie 150994470 / NO0013697029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 07:40:02
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Ströer
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Hugo Boss
HERAUSNAHME
- Ströer
+ TECDAX
AUFNAHME
- OHB
HERAUSNAHME
- Cancom
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Alpha Bank
- Easyjet
- Endeavour Mining
- Eurobank
- Jumbo
- National Bank of Greece
- Metlen Energy & Metals
- Piraeus Bank
- Softcat
- XTB
HERAUSNAHME
- Aumovio
- Bucher Industries
- Fraport
- JD Sports Fashion
- Kemira
- Kongsberg Maritime
- SES
- Signify
- Tauron
- Viscofan
- Wihlborgs Fastigheter
+ ATX
AUFNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
HERAUSNAHME
- SBO
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Easyjet
- Ithaca Energy
HERAUSNAHME
- Entain
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
+ S&P-500
AUFNAHME
- Everpure
- Illumina
HERAUSNAHME
- Molson Coors Beverage
- Trade Desk
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.