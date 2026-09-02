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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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02.09.2026 06:14:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

Sandoz
68.73 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

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