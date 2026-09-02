Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.09.2026 06:14:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
===
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Engie
- Nokia
HERAUSNAHME
- VW
+ STOXX-50
AUFNAHME
- Barclays
HERAUSNAHME
- Prosus
+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Zürich: SLI gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SLI notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SLI aktuell: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain (finanzen.ch)